RC Strasbourg - Mercato : le Racing profite à fond du transfert de Fofana (ASSE) à Leicester

Très actif sur le marché des transferts, le Stade Rennais est en train de monter une grosse équipe afin d'assurer pour sa première participation à la Champions League. Mais si les Rouge et Noir font chauffer la carte bleue, ils ne sont pas contaminé par la folie des grandeurs. En témoigne, les difficiles négociations avec le RC Strasbourg pour la venue de Mohamed Simakan.

West Ham, Simakan après avoir tenté Fofana

Un proche du Stade Rennais a déclaré au journaliste de RMC Loïc Tanzi que la piste Simakan était "difficile". En cause, l'inflexibilité du Racing concernant l'indemnité pour son défenseur central : 20 M€. Les Alsaciens peuvent se permettre de fixer la barre haut car ils ont vu un sacré client débarquer sur le dossier Simakan : West Ham.

Les Hammers étaient attirés par le prodige de Saint-Etienne Wesley Fofana. Mais ils n'ont pas voulu jouer la surenchère avec Leicester et ce sont les Foxes qui ont décroché le gros lot moyennant 40 M€. Le club de l'est londonien s'est donc replié sur Simakan et a commencé par proposer 15 M€. C'est encore éloigné de ce que veut Strasbourg mais ça devrait tout de même aboutir à un accord d'ici lundi prochain. Le Stade Rennais, lui, ne peut se permettre de débourser 20 M€.