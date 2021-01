Stade Rennais – Mercato : le cas Rutter embarrasse le vestiaire

Dans un entretien à Ouest-France, Gerzino Nyamsi (23 ans) a évoqué sa situation personnelle au Stade Rennais. Numéro 4 dans la hiérarchie au début de saison, le jeune défenseur breton est parvenu à gratter du temps de jeu avec les absences des uns et des autres. Malgré tout, cela ne l'empêche pas de voir plus loin.

A la question de savoir s'il se voit sur la durée à Rennes, Nyamsi s'est fendu d'une réflexion énigmatique : « Je me vois jouer. Après en ce qui concerne le temps, je ne sais pas ». Et le stoppeur, « capitaine des jeunes » de Julien Stéphan, a été lancé sur l'épineux cas Georginio Rutter (18 ans), qui va partir libre en juin après avoir refusé une prolongation dans son club formateur. Un sujet sensible dont il a eu du mal à s'extirper.

« Rutter ? Je n'ai pas de jugements à porter sur ses intentions »

« C’est compliqué, parce que chaque situation est différente. Ce qui s’est passé pour moi est différent pour lui. Je n’ai pas de jugement à porter sur ses intentions. Pour moi ça s’est bien passé. J’ai signé pro, je suis resté et j’ai pu connaître la Ligue des champions, la Ligue Europa, des compétitions qu’on veut jouer. Je ne regrette absolument pas. Mais pour lui (Rutter) je ne sais pas ce qu’il ressent, c’est une situation compliquée. Je n’ai pas de jugement à porter sur sa décision (…) Je comprends sa situation (à Rutter), et moi je continue de bosser pour à terme enchaîner le plus de matches possible ».