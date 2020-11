Stade Rennais - Mercato : le chouchou de Stéphan se verrait bien filer à l’étranger !

Benjamin Bourigeaud est annoncé titulaire contre Chelsea (18h55). Quoi de plus normal pour le joueur le plus utilisé au Stade Rennais depuis l’intronisation de Julien Stéphan fin 2018. L’ancien milieu du RC Lens a ainsi disputé pas moins de 83 matches toutes compétitions confondues, devant Hamari Traoré (80) et Damien Da Silva (76).

Si aujourd’hui Bourigeaud (26 ans) n’a aucune intention de quitter le Stade Rennais, où il a pris son envol, cette actuelle stabilité ne l’empêche pas de rêver à des horizons encore plus prestigieux dans le futur. L’équipe de France fait notamment partie de ses projets, tout comme un grand saut à l’étranger.

« Mon rêve, c’est surtout de continuer à grandir. J’avais un rêve dans ma vie, c’était de jouer un jour la Ligue des champions. Maintenant, j’ai envie de plus encore, a-t-il affirmé dans L’Équipe. L’équipe de France, ce serait mentir de dire que je n’y pense pas, ça fait rêver, ça donne envie d’y aller, mais je sais qu’il me faut travailler encore beaucoup plus pour y prétendre. Quant à l’étranger, bien sûr qu’on a envie de savoir un jour ce qui s’y passe. »