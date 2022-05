Stade Rennais - Mercato : le club annonce une prolongation (officiel)

Zapping But! Football Club OL, Stade Rennais : les chiffres de la carrière de Bruno Genesio en Ligue 1

Grand artisan de la belle saison du Stade Rennais, qui a terminé à la 4e du classement de Ligue 1, synonyme de qualification pour la prochaine Ligue Europa, Flavien Tait n'avait plus qu'un an de contrat avec le club Rouge et Noir. Mais l'ancien joueur du SCO d'Angers a prolongé ce lundi son contrat avec le club Rouge et Noir d'une saison supplémentaire, soit jusqu'en juin 2024.

𝗙𝗹𝗮𝘃𝗶𝗲𝗻 𝗧𝗮𝗶𝘁 prolonge son contrat jusqu'en 2⃣0⃣2⃣4⃣ ! ✍ — Stade Rennais F.C. (@staderennais) May 23, 2022

Fabien Chorlet

Rédacteur