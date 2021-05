Stade Rennais - Mercato : le FC Barcelone décidé à se lancer pour Camavinga ?

Zapping But! Football Club Stade Rennais : top 10 des Rennais les plus utilisés

En fin d'année dernière, l'avenir d'Eduardo Camavinga alimentait les gazettes des transferts. Le Real Madrid et le Bayern Munich le voulaient absolument, le PSG cherchait des solutions pour le recruter. Et puis, le jeune milieu du Stade Rennais a calmé le jeu, bien "aidé" par des prestations plutôt décevantes.

Mais l'intérêt d'Arsenal, révélé par Le 10 Sport hier, a relancé la machine à rumeurs. Et réveillé l'intérêt du FC Barcelone, qui verrait en l'international français le successeur idéal à Sergio Busquets. Seulement, si les Gunners sont prêts à passer à l'action dès cet été, cela oblige les Blaugrana à en faire de même. Or, avec leurs finances dans le rouge, ça s'annonce compliqué. Selon El Mundo Deportivo, Joan Laporta et Ronald Koeman réfléchissent donc à l'intérêt de "bouger" officiellement sur ce dossier alors que d'autres postes sont à renforcer en priorité. La tendance serait à une offre dans les prochaines semaines…