Stade Rennais - Mercato : le FC Barcelone offre à Maurice le remplaçant de Da Silva

Zapping But! Football Club Stade Rennais : top 10 des Rennais les plus utilisés

Ce mardi, le quotidien espagnol AS annonce que le directeur du football du FC Barcelone, Mateu Alemany, s'est vu confier la délicate mission de vendre dix joueurs cet été. Vu l'état des finances catalanes, l'urgent est de dégraisser la masse salariale, ce qui fait que les Blaugrana ne se montreront pas trop gourmands en termes d'indemnités, surtout qu'ils ont conscience que plusieurs joueurs ont vu leur cote s'effondrer.

Samuel Umtiti est dans ce cas. Le champion du monde 2018 rencontre de gros problèmes au niveau de ses genoux et il n'est plus titulaire depuis deux ans. Mais à 27 ans, il demeure un joueur de très haut niveau, qui pourrait intéresser n'importe quel club de Ligue 1. Notamment un Stade Rennais ayant besoin de remplacer Damien Da Silva, parti libre pour l'OL. Les contacts entre Umtiti et le SRFC seraient d'autant plus faciles qu'il connaît bien Florian Maurice et Bruno Genesio, croisés à l'OL. Y a plus qu'à ?