Stade Rennais - Mercato : le PSG, le Real Madrid, l'agent de Camavinga sort du silence !

Zapping But! Football Club Stade Rennais : le palmarès des Rouge et Noir

On vous le disait ce matin sur notre site : le PSG aurait passé la vitesse supérieure dans le dossier Eduardo Camavinga. Et notamment le directeur sportif du club parisien, Leonardo, prêt à formuler une offre au Stade Rennais et glisser certains joueurs parisiens dans le deal afin de faire baisser le prix du transfert, estimé à plus de 60 millions d'euros.

Alors que Camavinga a encore une année de contrat à honorer au SRFC, son agent, Jonathan Barnett, est récemment sorti du silence. Confirmant que de nombreux clubs étaient aux aguets pour un transfert. "Croyez-moi, nous avons beaucoup d'offres pour cette année, et des bonnes offres. Je veux dire de grands, grands clubs. Eduardo est assez bon, mais nous ne voulons précipiter personne. Je suis un vieil homme et j’ai également appris beaucoup de leçons de football. Il y a le bon moment pour passer à autre chose et jouer des matchs est la chose la plus importante à son âge. Jouer dans un bon club est agréable et un bon apprentissage. C'est peut-être cette année où il veut faire une autre année (à Rennes). Il doit parler à sa famille, à son père. Nous allons tous nous asseoir et décider. Nous parlerons également avec Rennes et déciderons. Il n'y a pas de précipitation pour lui."

Pas de précipitation, certes, mais une envie compréhensible du joueur d'être fixé. Et comme il a refusé de prolonger au Stade Rennais...