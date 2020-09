Stade Rennais - Mercato : le Real Madrid a un nouvel atout pour charmer Camavinga

C'est désormais établi, le Real Madrid attendra l'été prochain pour recruter Eduardo Camavinga. La pandémie de Covid-19 a affaibli financièrement le grand club espagnol, qui ne pourra pas faire de folie d'ici le 5 octobre et la clôture du mercato. De toute façon, le Stade Rennais voulait découvrir la Champions League avec son jeune milieu de terrain, fraîchement convoqué par Didier Deschamps en équipe de France.

Mais histoire qu'aucun autre club ne le double pendant les douze prochains mois, le champion ibérique laisse ses joueurs appâter le natif de Fougères. Le quotidien AS révèle ainsi que l'ailier brésilien Vinicius Jr a contacté Camavinga via Instagram et que le Français n'y a pas cru dans un premier temps ! L'ancien de Flamengo a écrit "crack" à côté du nom du Rennais. Ce dernier lui a alors demandé en espagnol "C'est toi ?".

Vinicius a déjà fait le coup avec Mbappé

Ce n’est pas la première fois que Vinicius Jr se montre corporate au point de contacter des joueurs visés par le Real Madrid. Ces derniers mois, il a notamment approché Kylian Mbappé, autre grande cible merengue de l’été 2021, toujours via Instagram. Mais gare à ce que cette stratégie ne se retourne pas contre lui. En effet, Zinédine Zidane l’a peu fait jouer après le confinement, visiblement lassé par son manque de rigueur dans le travail défensif. Et Kylian Mbappé pourrait lui chiper sa place dans un an…