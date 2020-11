Stade Rennais – Mercato : le Real Madrid a une bonne raison de se détourner de Camavinga

Si Eduardo Camavinga, depuis quelques, semble marquer le pas avec comme conclusion une blessure à la cuisse, le talent du prodige du Stade Rennais reste incontestable, au point d'avoir désormais un statut de joueur international suite à sa découverte de l'équipe de France.

Sa petite fébrilité récente ne vient donc pas contrarier la hausse constante de sa cote sur le marché des transferts. Son prix continue de grimper et les plus grand clubs le suivent avec attention, espérant réussir le gros coup de l'attirer à la fin de la saison. Depuis plusieurs mois maintenant, le Real Madrid est annoncé en première ligne sur ce dossier, Zinédine Zidane étant un grand fan du joueur. Mais la donne pourrait changer à cause d'un certain... Paul Pogba.

Pogba bien plus accessible que Camavinga ?

Ce dimanche, le quotidien AS estime tout simplement que « Pogba contrarie le plan Camavinga ». Selon la publication espagnole, la donne est simple. Paul Pogba souhaite plus que jamais rejoindre le Real Madrid et sa situation compliquée à Manchester United fait que son prix baisse. L'international français serait accessible contre un chèque de 60 millions d'euros.

Une opportunité alléchante à saisir pour le Real Madrid qui a longtemps eu Pogba dans ses plans. A 27 ans, la Pioche a encore les plus belles années devant lui. Ce qui pourrait pousser le club merengue à privilégier sa venue au détriment d'un Camavinga dont le prix risque d'être bien plus important dans les mois qui viennent...