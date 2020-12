Stade Rennais – Mercato : le Real Madrid a une nouvelle raison de miser sur Camavinga

Parmi les milieux de terrain français qui ont fait les beaux jours du Real Madrid, il y a Zinédine Zidane évidemment, il y a Claude Makelele aussi. Mais Christian Karembeu n'est pas en reste. Durant trois saisons, le champion du monde 1998 a apporté tout son talent à l’entrejeu merengue. Avec un profil au milieu qui le rend particulièrement à même de juger les performances d'Eduardo Camavinga.

Et visiblement, alors que le club merengue n'a pas perdu le prodige français des yeux, Karembeu valide toute l'attention qui peut lui être portée. « Il nous a surpris dans la mesure où il était mature dans sa façon de jouer. Malgré son âge. Il jouait comme un joueur de 25-26 ans qui avait de l'expérience, de la sagesse. Même dans sa façon de se replacer, il est au diapason », estime l'ancien milieu de l'équipe de France dans une interview accordée à Nissan.

Karembeu voit d'autres pépites au Stade Rennais

Mais Karembeu n'a pas que Camavinga dans le viseur. Selon lui, le Stade Rennais dans son ensemble présente des profils à même de marquer les esprits dans les années à venir. « Il y a plein de joueurs rennais qui ont le même âge ou peut-être deux ans de plus. Rennes, c'est une équipe, qui dans un ou deux ans, pourra jouer encore plus la Ligue des champions et s'y qualifier », prédit Karembeu.