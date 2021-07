Stade Rennais - Mercato : deux recrues attendues au 26 juillet, une est déjà connue

Zapping But! Football Club Stade Rennais : les meilleures déclarations de l'année 2020

Jens Cajuste (21 ans) devrait être la première recrue estivale du Stade Rennais. Comme déjà indiqué hier, le milieu international suédois négocie les derniers détails de son contrat mais doit attendre que le club breton finalise le départ d’Eduardo Camavinga pour s’engager avec les Rouge et Noir.

MSV Foot précise que l'ancien milieu suédois de l'OL Kim Kallström, ancien de la maison rennaise, a œuvré dans ce transfert annoncé en disant tout le bien qu’il pensait du SRFC.

En plein stage à Dinard, Bruno Genesio a par ailleurs indiqué à Ouest France après l’entraînement ouvert au public d'hier qu’un ou deux joueurs pourraient arriver avant le retour de Jérémy Doku prévu le 26 juillet. L'international belge a eu du rab après le parcours des Diables Rouges à Euro.

Il y’a un accord déjà entre le SRFC et Cajuste et son club … c’est juste que le dossier est lié à celui de Camavinga. No stress, Cajuste sera Rennais, je me répète mais je lis que le club danois a refusé une offre … TOUT EST OK ! #SRFC #Cajuste