Stade Rennais - Mercato : le remplaçant de Majer est identifié !

Bientôt une nouvelle recrue au Stade Rennais ? Désireux de remplacer Lovro Majer, parti à Wolfsburg contre 35 millions d’euros cet été, le club breton aurait ciblé son successeur en Suisse. Selon Foot Mercato, l’heureux élu se nomme Fabian Rieder. Un milieu très prolifique Le milieu de terrain des Young Boys serait même la priorité absolue de la direction rennaise et des discussions ont déjà débuté entre les deux camps. La saison dernière, le joueur de 21 ans a disputé 43 matches pour 9 buts et 11 passes décisives. 🚨EXCL: 🟡⚫️🇨🇭 #SuperLeague |



◉ Rennes a fait de Fabien Rieder sa priorité pour remplacer Lovro Majer.



◉ Les discussions ont déjà débuté https://t.co/SEGFFOzL4J pic.twitter.com/jIS30sv3sA — Santi Aouna (@Santi_J_FM) August 26, 2023 Podcast Men's Up Life Pour résumer Soucieux de remplacer Lovro Majer, parti à Wolfsburg contre 35 millions d’euros cet été, le Stade Rennais aurait ciblé son successeur en Suisse : Fabian Rieder (Young Boys, 21 ans). Un milieu très prolifique balle au pied.

Bastien Aubert

Rédacteur