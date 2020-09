Stade Rennais – Mercato : une folie en Ligue 1 pour remplacer Edouard Mendy ?

Dans quelques jours ou semaines, il semble de plus en plus probable qu'Edouard Mendy relève un sacré challenge en Angleterre. Le portier du Stade Rennais est attendu du côté de Chelsea pour concurrencer le très discuté Kepa. Le club breton, dur en affaires, tente de négocier l'arrivée de Fikayo Tomori en prêt en plus d'une importante somme d'argent. Mais les négociations devraient finir par se conclure.

Et cela va forcément pousser le club breton à recruter un gardien de but d'ici la fin du Mercato. Le noms d'Alphonse Areola, Rui Silva ou encore Kevin Trapp ont été évoqués ces dernières semaines. Mais c'est peut-être en Ligue 1 qui se trouve l'heureux élu. RMC annonce en effet un intérêt du club breton pour Alfred Gomis, le portier de Dijon.

Une barre fixée à... 15 millions ?

Selon le site de la radio, des contacts auraient déjà été noués entre le Stade Rennais et le club bourguignon pour un éventuel transfert. Mais le dossier s'annonce d'ores et déjà compliqué. Dijon ne veut pas voir son gardien partir et ne fera donc aucun cadeau dans ce dossier, d'autant plus que le portier numéro 2, Runar Alex Runnarsson devrait s'engager du côté d'Arsenal.

RMC annonce que le Stade Rennais devrait débourser une offre supérieure à 15 millions d'euros pour convaincre Dijon de lâcher son gardien. A ces tarifs-là, le club breton ne privilégierait-il pas des profils plus confirmés ?