Stade Rennais - Mercato : le remplaçant de Traoré déniché en Ligue 1 ?

Zapping But! Football Club OL, Stade Rennais : les chiffres de la carrière de Bruno Genesio en Ligue 1

Le Stade Rennais a perdu son capitaine cet été puisqu'Hamari Traoré est parti à la Real Sociedad, à l'issue de son contrat. Et pur prendre sa relève, le club breton voudrait recruter un latéral droit d'expérience qui connait déjà le championnat.

Toulouse est gourmand pour Desler

Selon L'Equipe, son choix se porte vers le Toulousain Mikkel Desler. Le défenseur danois de 28 ans n'a plus qu'un an de contrat et le Téfécé demanderait entre 2,5 et 3 M€. « Sans avoir pour autant dégainé d'offre, Rennes resterait à l'affût » croit savoir L'Equipe.

Podcast Men's Up Life