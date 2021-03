Stade Rennais - Mercato : le successeur de Stéphan poussé vers une première piste de recrutement 

Zapping But! Football Club Stade Rennais : satisfactions, déceptions... le premier bilan de la saison des Bretons

Vendredi soir, à l'issue de la défaite du Stade Rennais face à l'OGC Nice (1-2), Nicolas Holveck a fait un passage remarqué face aux micros. Au cœur de la crise traversée par le club breton, le président délégué avait conforté Julien Stéphan dans ses fonctions d'entraîneur (avant que celui-ci ne démissionne lundi). L'ancien Nancéien et Monégasque a également ouvert la porte à des discussions plus en profondeur.

Rennes vise un leader pour son vestiaire

Dans son analyse de la situation après quatre défaites consécutives, Nicolas Holveck a assuré que les joueurs n'avaient pas encore lâché leur coach mais que le mal était psychologique et plus profond. L'intéressé a poussé sa réflexion jusqu'au Mercato d'été 2021 et les corrections à apporter à l'effectif.

« Ce groupe a des leaders, il n’a peut être pas le grand leader qui emmène tout le monde. Mais c’est peut-être une réflexion qu’on doit avoir oui », a reconnu Holveck. Charge à Florian Maurice de dénicher cette perle rare.

