Stade Rennais – Mercato : le Top 10 des joueurs les mieux cotés des Rouge et Noir

Football Club Stade Rennais : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Noir

Le 15 octobre dernier, Transfermarkt a remis à jour ses cotes en Ligue 1. Preuve du changement de braquet du club breton : le Stade Rennais figure désormais dans le Top 5 des effectifs les plus chers de Ligue 1. Avec un groupe valorisé à 240,5 M€, les Rouge et Noir sont même passés devant l'OM et l'OGC Nice d'Ineos.

Eduardo Camavinga, seul au monde

Si le Stade Rennais a doublé Marseille, c'est en grande partie grâce à l'éclosion d'un homme : Eduardo Camavinga, valorisé à 50 M€ soit plus du double de son dauphin et qui n'a réellement de concurrents en France que du côté du PSG. Derrière, Jérémy Doku (2e, 20 M€), Benjamin Bourigeaud et Serhou Guirassy (3e ex-aequo, 15 M€) se défendent plutôt bien.

La force du Stade Rennais, c'est surtout d'avoir beaucoup de joueurs à valeur égale entre 12 et 13 M€ (Maouassa, Nzonzi, Niang, Rugani, Terrier). S'il ne figure pas dans le Top 10 (12e ex-aequo), Nayef Aguerd a déjà doublé de valeur par rapport à son prix d'achat (4 M€). D'ici quelques semaines, il ne serait pas non plus surprenant de voir émerger Brandon Soppy (18 ans), déjà valorisé à 5 M€.