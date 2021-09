Stade Rennais - Mercato : Léa-Siliki à Middlesbrough, Maouassa au Club Bruges (officiel)

Zapping But! Football Club Stade Rennais : le bilan de Julien Stéphan en chiffres

Evoqué en début d'après-midi, le prêt de James Léa-Siliki a été officialisé par le Stade Rennais et Middlesbrough. Le milieu de terrain de 25 ans rejoint le club de Deuxième division anglaise pour la saison à venir, avec une option d'achat quasi-obligatoire qui devrait faire rentrer 2,5 M€ dans les caisses de l'écurie rouge et noir.

Par ailleurs, le latéral gauche Faitout Maouassa s'est engagé pour les quatre prochaines saisons avec le Club Bruges. L'indemnité de transfert tourne aux alentours de 4 M€.

