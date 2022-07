Stade Rennais – Mercato : Léa-Siliki quitte le club ! (officiel)

James Léa-Siliki quitte le Stade Rennais, son club formateur. Sur ses réseaux sociaux, le club breton a rendu la nouvelle officielle. Après 113 matchs professionnels sous les couleurs Rouge et Noir, le milieu de terrain s’est engagé avec le club portugais d’Estoril Praia.

[PROS]



Issu de l’Académie et vainqueur de la Coupe de France en 2019, @lsjames95, 113 matchs professionnels en Rouge et Noir, va continuer sa carrière à l'@estorilpraiasad



On te souhaite le meilleur pour la suite James ! 🤝 pic.twitter.com/ZRF13SnvXQ