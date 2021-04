Stade Rennais – Mercato : les 4 arguments de Genesio pour convaincre Camavinga de prolonger

Zapping But! Football Club Stade Rennais : le palmarès des Rouge et Noir

En fin de contrat en juin 2022, Eduardo Camavinga (Stade Rennais, 18 ans) pourrait être l'un des grands animateurs du prochain Mercato d'été. Pisté par tous les plus grands clubs du Monde malgré une saison décevante, le jeune milieu de terrain ne restera en Bretagne que s'il prolonge son contrat. Si les discussions sont en cours et que Camavinga a toujours déclaré vouloir continuer avec les Rouge et Noir, rien n'est encore signé et les rumeurs sont toujours bien présentes.

« Tous les grands joueurs ont des périodes difficiles... »

Dans les colonnes de Ouest-France, Bruno Genesio, le néo-coach rennais, a évoqué le cas Eduardo Camavinga, revenant notamment sur la saison plus difficile de l'international tricolore : « Quand Didier Deschamps vous appelle dans une équipe qui est championne du monde, ça veut dire quelque chose. Ça veut dire que vous avez du talent, que vous avez du potentiel, donc c’est plutôt bien. Après, c’est tout ce qu’il y a autour qui est plus difficile à gérer. L’exposition médiatique, l’attente, peut être supérieure vis-à-vis des médias, vis-à-vis du public, vis-à-vis des coéquipiers, vis-à-vis de tout le monde. Et c’est peut-être plus ça qui est difficile à gérer et à digérer, surtout quand on a 18 ans ou 19 ans (…) Tous les grands joueurs ont des périodes difficiles dans leur carrière, y compris les plus grands. Et les plus grands rebondissent très vite et je pense que Cama est en train de montrer qu’il est capable de rebondir très vite puisque ses performances sur les trois derniers matches que j’ai eu la chance de cochés sont très intéressantes. Il peut encore faire mieux, mais elles sont très intéressantes ».

Pas franchement inquiet pour Eduardo Camavinga, l'entraîneur breton a déjà listé plusieurs raisons pour son joueur de signer (enfin) une prolongation : « Je pense que pour lui aussi ce serait le mieux. Parce qu’il est chez lui, dans un club où il s’entraîne très bien, parce que c’est encore un très jeune joueur, parce que je pense qu’il a encore besoin d’accumuler de l’expérience et parce qu’il a beaucoup de temps devant lui pour franchir les paliers progressivement ».