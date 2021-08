Stade Rennais – Mercato : les anciens du SRFC ont montré l'exemple avant le derby à Brest !

Zapping But! Football Club Stade Rennais : tops, flops, avenir... le bilan de la saison 2020-2021

Les anciens du Stade Rennais étaient à la fête hier soir. En Allemagne, c'est Georginio Rutter qui s'est illustré en marquant un but lors de la victoire d'Hoffenheim à Augsburg (4-0). Et en Angleterre, deux autres anciens du club breton l'ont imité.

Ismaila Sarr a inscrit son premier but de la saison lors de la victoire de Watford face à Aston Villa (3-2), et Abdoulaye Doucouré, lui, a marqué avec Everton, victorieux face à Southampton (3-1). Aux attaquants du Stade Rennais d'imiter ces trois « ex » cet après-midi lors du derby breton à Brest !

74' What a superb goal that was from Doucs! Iwobi nods the ball back to Abdoulaye on the edge of the penalty area and, just when it looks like the chance has passed, he turns and arrows a shot into the top corner. BOOM!



