ASSE, Stade Rennais – Mercato : Charbonnier parti, Auxerre fonce sur une ex-cible des Verts

Rennes va de nouveau prêter Matthis Abline ! La saison passée, le Français était parti en fin de saison du côté du Havre en Ligue 2. En manque de temps de jeu sous les ordres de Bruno Génésio cette saison, le jeune attaquant de 19 ans devrait quitter Rennes pour prendre la direction de l’AJ Auxerre d’après Le Parisien. Le club bourguignon l’aurait identifié pour renforcer son secteur offensif après le départ de Gaëtan Charbonnier à Saint-Étienne. Selon le quotidien, les discussions seraient bien avancées entre les différentes parties pour un prêt sans option d’achat jusqu’à la fin de saison. Une belle opportunité pour Matthis Abline de se montrer. Affaire à suivre… ABLINE OUVRE LE SCORE POUR LES RENNAIS 🔥🔥



Une erreur du gardien chypriote permet aux hommes de Bruno Génésio de mener dans ce match#SRFCAEK | #UEL pic.twitter.com/oUb3OQOPGo — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) November 3, 2022

