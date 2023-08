Stade Rennais - Mercato : les dessous de la vente de Lovro Majer révélés !

Si le transfert de Lovro Majer était initialement estimé à 30 M€ hors bonus, les vrais chiffres du deal entre le Stade Rennais et Wolfsbourg sont tombées... et confirment la propension des Rouge et Noir à savoir très bien vendre leurs joueurs.

En effet, Fabrizio Romano confirme que la signature de Majer chez les Loups se fera pour 30M€ + 5 M€ de bonus mais également un pourcentage (15%) sur la vente future du milieu de terrain croate. Jolie bascule pour les Bretons qui n'ont déboursé que 12 M€ pour s'attacher ses services en provenance du Dinamo Zagreb à l'été 2021.

"All-inclusive", ce deal s'affiche parmi les trois plus gros réalisés par les Rouge et Noir derrière les ventes de Nayef Aguerd et Ousmane Dembélé pour 35 M€ mais devant celle d'Eduardo Camavinga au Real Madrid (31 M€).

Excl: Lovro Majer to Wolfsburg, here we go! Deal completed with Rennes — it’s €30m fixed fee, €5m add-ons and also sell on clause ?￰゚゚ᄁ?￰゚ヌᄋ #Wolfsburg



Sell-on worth 15% of future sale.



Medical booked and deal done, 2nd most expensive signing in Wolfsburg history. pic.twitter.com/6g86plnKOD