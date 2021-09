Stade Rennais - Mercato : les dessous du départ de Camavinga au Real Madrid

Zapping But! Football Club FC Barcelone, Stade Rennais : les chiffres de la carrière d'Ousmane Dembélé

Le Stade Renais remercie Camavinga. Le milieu de terrain français s’est engagé au Real Madrid dans les dernières heures du mercato pour un montant entre 40 et 45 millions d’euros rapporte Foot Mercato. Une aubaine pour le Stade Rennais de pouvoir faire cette vente alors qu’il ne restait plus qu’un an de contrat à Camavinga en Bretagne qui aurait pu donc partir libre. Mais le joueur et son entourage aurait souhaité que le joueur bénéficie à son club formateur.

« C’est allé vraiment très vite. 48, 72 heures avant, j’avais déjà commencé à discuter avec le Real Madrid. Pour le club, pour le joueur, c’est quelque chose qui se finit très bien. J’ai toujours dit que je ne souhaitais pas qu’Eduardo parte libre. Lui non plus, vraiment, sa famille ne le souhaitait pas non plus. Ce qui se passe là, c’est top. Dans le contexte d’aujourd’hui, il aurait pu dire : "j’attends six mois avant de signer quelque part, et je pars libre." Ça, il ne le souhaitait pas vis-à-vis de son club formateur. C’est tout à son honneur d’en arriver là. Pour moi, il va dans le plus grand club du monde. Pour lui, c’est mérité, même s’il a eu une saison qui a été difficile tant sur le plan football, qu’extra sportif. Il y a beaucoup de choses qui se sont passées autour de lui. C’est un top mec, un top joueur » - a déclaré le directeur sportif du Stade Rennais, Florian Maurice, en charge du dossier avant de poursuivre.

« Le Real Madrid va lui donner les moyens de devenir un très grand joueur. Pour le club, vendre un joueur au Real Madrid, c’est aussi quelque chose de très bien. On parlait qu’il y aurait un Clasico avec deux joueurs formés au Stade Rennais, Eduardo Camavinga au Réal et Ousmane Dembélé au Barça, c’est fantastique. Ça se termine vraiment très bien, je suis très content pour lui. Il le mérite, le club a fait ce qu’il fallait. Il y a quelques mois de ça, on aurait espéré le vendre forcément un peu plus cher, mais dans le contexte actuel, c’est une vente qui est très intéressante, je crois que c’est même le plus gros transfert effectué en France, ça dénote la qualité du joueur » - toutes les parties semblent donc satisfaites dans ce transfert. Reste désormais à savoir si la jeune pépite parviendra à s’imposer au Real Madrid.

Florian Maurice explique le transfert d'Eduardo Camavinga au Real de Madrid @TVR35 @staderennais pic.twitter.com/uOAL77nXsA — Christophe Penven (@PenvenC) September 1, 2021