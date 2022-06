Stade Rennais - Mercato : les premiers mots d’Aguerd avec West Ham

Zapping But! Football Club OL, Stade Rennais : les chiffres de la carrière de Bruno Genesio en Ligue 1

Nayef Aguerd quitte le Stade Rennais. Après deux saisons passées au sein du club breton, l’international Marocain s’est engagé en faveur du club anglais de West Ham. Pour la première fois depuis l’annonce, il prend la parole sur ce changement de club.

Sur son compte Twitter, le défenseur s’est exprimé : « Je suis ravi de vous annoncer que je rejoins West Ham. J'ai hâte de commencer à m'entraîner avec mes nouveaux coéquipiers et de découvrir l'ambiance au stade olympique de Londres ! Allez les Irons ! »

