Stade Rennais - Mercato : les recrues ciblées, Camavinga, Arghiridus (ex-ASSE)… Genesio a fait le point

Alors que le Championnat d'Europe des Nations en termine à peine avec ses 8es de finale, nombre de clubs de L1 sont de nouveau sur le pont. Cinq semaines après la fin du championnat, le Stade Rennais a ainsi repris le chemin de la Piverdière. Bruno Genesio y a tenu sa première conférence de presse, faisant le tour des dossiers chauds en matière de transferts.

Camavinga très détendu

« L’objectif est de faire mieux que la 6e place de la saison passée. Le Stade Rennais se doit d’être ambitieux. Il faut aller titiller les 4-5 équipes qui étaient devant nous. »

« Pour les transferts, priorité au recrutement d’un défenseur central pour remplacer Damien Da Silva et de deux milieux pour compenser les départs de Steven N’Zonzi et Clément Grenier. Le souhait est d’avoir un groupe réduit de 20 joueurs de champ plus 3 gardiens. »

« La volonté est d’avoir un effectif pour jouer dans deux schémas tactiques, le 4-4-2 et le 4-3-3. »

L’entraîneur breton a précisé avoir trouvé Eduardo Camavinga très détendu malgré l’incertitude entourant son avenir et confirmé l’arrivée de l’ancien analyste vidéo de l’ASSE, César Arghirudis.

