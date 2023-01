Stade Rennais - Mercato : Majer suivi par 4 grands clubs et le PSG

Zapping But! Football Club Stade Rennais : le palmarès des Rouge et Noir

Vendredi soir, Lovro Majer a connu un match très compliqué à Marseille (0-1). Il a failli offrir l'ouverture du score à l'OM dès la première minute sur une passe en retrait mal assurée à son gardien. Et c'est lui qui a perdu le ballon au profit de Jordan Veretout, passeur décisif sur le but de Mattéo Guendouzi. Entre les deux, le Croate a été considérablement gêné par le gros pressing olympien, avant de sortir, tête basse, en fin de partie. Un match raté, donc, mais pas de nature à remettre en cause les compliments qui l'accompagnent depuis son arrivée en Bretagne à l'été 2021.

Pas de nature, non plus, à remettre en cause l'intérêt des grands clubs pour lui. Ce dimanche, le journaliste turc spécialisé dans les transferts Ekrem Konur assure que cinq clubs ont pris des renseignements sur le milieu offensif de 25 ans, sous contrat jusqu'en 2027 avec le SRFC : le PSG, l'Atlético Madrid, Manchester United, Tottenham et Arsenal. Que du lourd et que du riche. Ce qui laisse à penser que cette saison sera la dernière pour le Croate en Bretagne...