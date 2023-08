Stade Rennais – Mercato : Majer tout proche d'un départ, ça s'accélère pour Matic !

Zapping But! Football Club OL, Stade Rennais : les chiffres de la carrière de Bruno Genesio en Ligue 1

Bien que sous contrat avec le Stade Rennais jusqu'en juin 2027, Lovro Majer (25 ans) a bien l'intention de faire usage de son bon de sortie en Bretagne après une seconde saison française beaucoup plus compliquée que la première et un Mondial à jouer les « super sub » de Luka Modric au Qatar.

Majer vers Francfort, Matic en approche

Si on pensait que Wolfsbourg était en pôle sur le dossier, un autre club de Bundesliga est en train de coiffer les Loups sur la ligne d'arrivée pour l'international croate. En effet, selon l'éminent Gianluca Di Marzio, Lovro Majer s'apprête à rejoindre … l'Eintracht Francfort. Un accord serait même quasiment trouvé autour du transfert sans que le montant n'en soit dévoilé par le média italien.

D'après Ouest-France, cette lourde perte devrait être assez vite compensée par l'arrivée de Nemanja Matic (AS Rome, 35 ans) que la direction espère annoncer d'ici à ce week-end. A Rome, le Serbe pourrait être remplacé par le lofteur parisien Renato Sanches.

Podcast Men's Up Life