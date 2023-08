Stade Rennais - Mercato : Manchester City a fait d'un Rouge et Noir une priorité !

Cela fait déjà plusieurs semaines que l'avenir de Jérémy Doku semble devoir s'inscrire du côté de l'Angleterre. Les intérêts de Liverpool et Aston Villa avaient filtré dans les médias, même si les deux clubs ont opté pour d'autres joueurs depuis. Ce qui est sûr, c'est que l'ailier belge de 21 ans, sous contrat avec le Stade Rennais jusqu'en 2025, plait beaucoup de l'autre côté de la Manche. Même dans le meilleur club actuel.

Selon Fabrizio Romano, le champion d'Europe et d'Angleterre, Manchester City, l'aurait érigé en priorité pour prendre la suite de Riyad Mahrez, parti comme beaucoup d'autres en Arabie Saoudite. Le Franco-Anglais Michael Olise (Crystal Palace) figure également sur les tablettes de Pep Guardiola mais il est aussi suivi par Chelsea. S'il fait le choix de rester à Londres, Doku aura un boulevard devant lui jusqu'à l'Etihad Stadium !

