Stade Rennais Mercato : Massara a reçu une bonne nouvelle du FC Barcelone

L'hiver dernier, le RC Lens avait pris des informations sur Mikayil Faye. Défenseur central de 19 ans, le Sénégalais avait finalement été retenu par le FC Barcelone, qui pensait avoir besoin de lui pour la deuxième partie de saison. Mais Faye n'a pas joué une seconde chez les professionnels. Et comme il ne semble pas parti pour connaître meilleur sort en 2024-25 s'il reste en Catalogne, un départ est sur le point de se concrétiser. Mais pas chez les Sang et Or. Egalement approché par le FC Porto, c'est vers Rennes que Faye pourrait bien se diriger.

Le Barça préfère miser sur Eric Garcia

Frederic Massara a ciblé le joueur et une première offre à hauteur de 10 M€ est partie. Selon SPORT, le Barça pourrait laisser filer le Sénégalais. Fort de sa très belle campagne lors des JO, Eric Garcia a marqué des points et il serait passé devant Faye dans la hiérarchie des défenseurs centraux. Ce qui pourrait pousser Faye vers la sortie.

Inscrivez-vous chez Genybet pour bénéficier de 250€ de bonus de bienvenue !