Stade Rennais – Mercato : Mathys Tel à un pas du Bayern !

Zapping But! Football Club Stade Rennais : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Noir

Les départs continuent au Stade Rennais. Alors que le club breton a vendu son défenseur Nayef Aguerd, en début de mercato, pour la somme de 35 millions d’euros à West Ham, un nouveau joueur va faire ses valises dans les prochains jours. Un départ qui va rapporter gros financièrement mais qui va impacter le plan sportif. Accord avec le Bayern pour Tel Selon les informations de Foot Mercato, le Bayern Munich a accepté de mettre le montant attendu par les dirigeants rennais. Le club bavarois devrait payer la somme de 30 millions d’euros, bonus compris pour le joueur de 17 ans. Même si quelques détails sont encore à régler, le joueur aurait déjà vidé son casier. 🚨Info : Rennes devrait céder Mathys Tel 🇫🇷 au Bayern Munich



■ Rennes a ciblé plusieurs joueurs à fort potentiel pour le remplacer dont Norman Bassette 🇧🇪 de Caen.https://t.co/eqmqCYitWA — Santi Aouna (@Santi_J_FM) July 22, 2022

Adam Duarte

Rédacteur

