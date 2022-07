Stade Rennais - Mercato : Mathys Tel au Bayern Munich, ce serait fait pour un montant record !

Zapping But! Football Club Stade Rennais - INFO BUT! : une piste aux Pays-bas, une autre en Turquie

Eafin le dénouement ? Probable. En effet, et selon les informations de l'Equipe, le Stade Rennais a finalement accepté la nouvelle offre du Bayern Munich au sujet de son jeune attaquant (17 ans), Mathys Tel. Des jours et des jours de négociations pour un contrat de 5 ans avec le club bavarois et, tenez-vous bien, un montant ahurissant de près de 30 millions d'euros.

Comme le précise également le quotidien sportif, "cela restera le transfert le plus important pour un joueur de 17 ans en France. Et l'un des plus gros en Europe. Il y avait bien eu le départ de Willem Geubbels (né en 2001), en 2018, passant de Lyon à Monaco pour 25 millions d'euros, bonus compris, alors qu'il n'était pas encore professionnel. Mais le départ de Mathys Tel au Bayern Munich va atteindre des sommets."