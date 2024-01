Stade Rennais Mercato : Matic à l’OL, Rennes signe une économie XXL !

Zapping But! Football Club Stade Rennais : top 10 des transferts les plus chers

Le dossier Nemanja Matic va prendre fin, et l’issue sera heureuse pour tout le monde. D’après Ouest-France, le Serbe devrait rejoindre les Gones cet hiver. Ce dernier obtient gain de cause et va pouvoir quitter la Bretagne, comme il le souhaitait. Le transfert devrait s’élever autour de 2,5 millions d’euros plus un demi-million de bonus. Mais c’est surtout l’économie du salaire qui constitue la vraie satisfaction de l’opération pour le Stade Rennais.

10 millions en économie

Le Serbe disposait d'un contrat jusqu’en juin 2025 et, comme le rapporte Ouest-France (désireux de faire avaler la pilule aux fans rennais), les Bretons vont économiser presque 10 M€ sur le restant du contrat. Un avantage financier pour les Rouge et Noir, alors même qu’il ne souhaitait pas céder le joueur à l’OL...

Le deal Matic à Lyon fait grincer quelques dents, mais d’un point de vue financier, le #StadeRennais va réaliser une (très) bonne affaire… Selon les infos de ⁦@sports_ouest⁩ le gain global s’élèverait à 13 ME ! Voici pourquoi ⬇️ #mercato #SRFC https://t.co/ZX6V9j8NR2 — Guillaume Lainé (@gui_tog) January 26, 2024

