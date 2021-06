Stade Rennais - Mercato : Maurice à deux doigts de finaliser un premier départ

Zapping But! Football Club Stade Rennais : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Noir

Vingt-quatre heures après l'ouverture officielle du marché des transferts, un premier départ se dessine au Stade Rennais. Selon la presse grecque, et plus précisément le média to10.gr, l'Olympiakos Le Pirée se serait mis d'accord avec les Rouge et Noir pour recruter l'attaquant Romain Del Castillo (25 ans).

Sous contrat pour encore un an, l'ancien Lyonnais s'est vu signifier par Florian Maurice qu'il devait partir cet été s'il voulait jouer. Les champions de Grèce ont contacté les deux parties et sont parvenues à un accord avec chacune d'elle. To10.gr annonce que l'indemnité satisferait à la fois l'Olympiakos et le SRFC (la cote du joueur est estimée à 4,5 M€ par Transfermarkt). La validation du transfert sera toutefois soumise à l'accord de l'entraîneur des Rouge et Blanc, Pedro Martins, qui voudrait que d'autres postes soient renforcés avant l'attaque.

Ο @olympiacosfc έχει έτοιμη τη μεταγραφή του Ρομέν Ντελ Καστίγιο, έχει βρει σημείο επαφής με Ρεν και παίκτη και περιμένει το ΟΚ του Μαρτίνς για να τελειώσει την υπόθεση. #Olympiakos #Del_Castillo @staderennais - https://t.co/HaF8FGFM2e — Nikos Kotsis (@Nikos_Kotsis) June 9, 2021

L'attaquant du Stade Rennais Romain Del Castillo (25 ans) pourrait prochainement être transféré en Grèce.