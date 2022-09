Stade Rennais - Mercato : Maurice a fait sortir de ses gonds un dirigeant du Bayern Munich

Zapping But! Football Club Stade Rennais - INFO BUT! : la Lazio passe à l'attaque pour Benjamin Bourigeaud

Les périodes de mercato recèlent de négociations homériques. L'Equipe en fait une compilation ce samedi et l'une d'elles concerne le Stade Rennais. Il y est question du transfert du jeune Mathys Tel (17 ans) au Bayern Munich et de l'insertion au dernier moment de deux clauses entraînant des bonus pour le club breton par Florian Maurice. Un stratagème qui n'a guère plu à son homologue allemand...

"Hasan Salihamidzic n'est pas connu pour être l'homme le plus serein du monde. Alors, quand, au bout de plusieurs jours de négociations avec Rennes au sujet du Rennais Mathys Tel, le directeur sportif du Bayern a constaté que les dirigeants rennais avaient ajouté deux clauses non négociées préalablement avec le club munichois, l'ancien milieu a explosé. Une colère intense liée donc à l'ajout d'une première clause pour débloquer un bonus si l'attaquant est sélectionné en équipe de France. Une deuxième si le joueur était prolongé en Allemagne. Une démarche lancée alors que le protocole pour la signature avait déjà débuté. Il s'achèvera finalement le lendemain matin, après que Rennes eut obtenu gain de cause sur la clause équipe de France."