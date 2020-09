Stade Rennais, OL, OM - Mercato : Maurice a fixé sa priorité sur Boga !

Le Stade Rennais est encore loin d’en avoir fini avec le mercato. Après avoir recruté Nayef Aguerd (4 M€), Martin Terrier (12 M€) et Serhou Guirassy (15 M€), le club breton se consacre au dossier Jérémie Boga. « C’est l’une des priorités du club breton, affirme RMC Sport. Pas encore d’offre mais des discussions ouvertes avec Sassuolo. Grosse concurrence du Napoli. Sassuolo demande au moins 25 millions d’euros pour Boga. »

Ancien international U16 et U19 avec l’équipe de France, Boga connait déjà bien le Stade Rennais. Chelsea, qui l’avait recruté à 12 ans à l’ASPTT Marseille, l’avait en effet prêté au SRFC en 2015-2016. Boga avait alors 18 ans et avait disputé 27 matchs de Ligue 1 (2 buts, 1 passe décisive).

Boga est évalué à 25 M€

D’autres prêts avaient suivi, à Grenade (2016-2017) et Birmingham City (2017-2018), avant que Sassuolo l’engage. La saison dernière, l’intéressé a inscrit 11 buts et délivré 4 passes décisives 34 matches de Serie A. Il figurait même parmi les meilleur dribbleurs du championnat italien et est aujourd’hui évalué à 25 M€ par la plateforme Transfermarkt.