Stade Rennais - Mercato : Maurice a laissé filer une future star à prix cassé

Ces dernières années, le recrutement du Stade Rennais a porté ses fruits et l’équipe se retrouve désormais en course pour une place en Ligue des Champions. Le club breton veut continuer sur sa lancé et prépare donc déjà le prochain mercato estival. Récemment, Maurice a raté l’occasion de signer un joueur prometteur pour un faible montant.

En effet, l’insider YoZe a annoncé que le Stade Rennais a pris des renseignements sur le joueur du Shakhtar, Manor Solomon sans aller plus loin dans les démarches. Le jeune prodige a finalement signé à Fulham contre la petite somme de 7.5 millions d’euros.

Espérons que les Rennais n’auront pas de regrets à approuver sur cette piste.

Rennes a pris des renseignements, il y a un mois ... quel dommage de ne pas avoir creusé la piste.

7,5 M€ a ce prix et au vu du potentiel, il est limite cadeau. https://t.co/PenclYeDZ4 — Yo.Z (@YohZe) April 13, 2022

