Stade Rennais - Mercato : Maurice a mis le FC Barcelone en mauvaise posture avec Umtiti

Le quotidien espagnol Sport n'hésite pas à parler de "Cas Umtiti" au FC Barcelone. C'est que les dirigeants catalans ont visiblement du mal à se remettre du transfert avorté de leur champion du monde. Après deux tentatives manquées en 2020 et 2021, ils pensaient être parvenus à leurs fins en voyant l'ancien Lyonnais voyager jusqu'à Rennes pour signer son bail avec les Rouge et Noir. Hélas, des doutes sur son état physique ont mis fin aux négociations et Samuel Umtiti est rentré à Barcelone. Où ses dirigeants ne savent pas ce qu'ils vont faire de lui...

Sous contrat jusqu'en 2026, le défenseur central n'intéresse plus grand monde à cause de ses genoux. Sport rappelle qu'à son retour de la Coupe du monde 2018, où il avait joué blessé, il avait refusé de se faire opérer, ce qui explique qu'il soit désormais fortement diminué. Non seulement peu de clubs le veulent mais, en plus, il se montre gourmand financièrement. Car, à son arrivée en Catalogne, il gagnait autant qu'un Luis Suarez ou un Andres Iniesta (16 M€ annuels). Et s'il a accepté de baisser drastiquement ses émoluments (6 M€), cela reste considérable. Xavi ne compte tellement pas sur lui qu'il pourrait être intégré à un loft...