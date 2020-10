Stade Rennais - Mercato : Maurice a tenté un partenaire argentin de Messi !

Le Stade Rennais, qualifié pour la première fois de son histoire en Ligue des champions, a confirmé son ambition cet été sur le marché des transferts. Avec Florian Maurice à la baguette, le club breton a fini son Mercato en allant chercher Daniele Rugani à la Juventus et Dalbert à l'Inter. Mais un autre joueur de Serie A était sur ses tablettes.

De Paul plaisait aussi à Bielsa

En effet, et c'est France Football qui sort l'info : Rennes voulait Rodrigo de Paul, le milieu de terrain de l'Udinese. International argentin, le joueur était également dans le viseur de Leeds mais il est finalement resté à Udine, qui demandait plus de 30 M€ pour son transfert. Et Maurice s'est alors tourné vers le jeune belge Jérémy Doku, acheté 25 M€ à Anderlecht.