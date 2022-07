Stade Rennais - Mercato : Maurice annonce des recrues imminentes

Zapping But! Football Club Stade Rennais : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Noir

Le Stade Rennais a présenté Steve Mandanda devant la presse. Le portier français s’est engagé en faveur du club breton pour deux saisons, jusqu’en juin 2024. L’ancien joueur de l’OM ne sera pas la dernière recrue du Stade Rennais cet été. Le directeur sportif du club fait un point sur le mercato et aussi une annonce forte. Plusieurs joueurs en approche ! Présent en conférence de presse, Florian Maurice s’est exprimé : « On a besoin de défenseurs centraux. Ça arrivera très prochainement et vous aurez les noms en temps voulu. Je souhaite que ça arrive le plus rapidement possible. Tous les dossiers sont actifs, ouverts. Je travaille sur une dizaine de dossiers, parce qu'on ne sait jamais ce qu'il peut se passer lors d'un mercato. » 🔴Florian Maurice🇫🇷 annonce qu’aucun dossier n’est finalisé en défense centrale. Celui qui concerne Umtiti est en « stand-by ». Le DS Rennais a « bon espoir » de conclure le plus rapidement possible à ce poste pour « rassurer tout le monde ». (@staderennais) #MercatoSRFC — Actu SRFC (@ActuSRFC_) July 11, 2022

Pour résumer Présent en conférence de presse, à l’occasion de la présentation de Steve Mandanda, Florian Maurice s’est exprimé sur la suite du mercato rennais. Le directeur sportif du club annonce attendre d'autres renforts le plus vite possible.

Adam Duarte

Rédacteur

