Stade Rennais – Mercato : Maurice débarque sur une piste de l'OM et du LOSC !

Stade Rennais : top 10 des transferts les plus chers

Après avoir bouclé les arrivées de Steve Mandanda, Arthur Theate, Joe Rodon et désormais Arnaud Kalimuendo, le Stade Rennais est déterminé à continuer son Mercato qualitatif. En effet, si l'on en croit L'Equipe, les Rouge et Noir ont également dans l'idée de s'offrir un milieu de terrain et ont une idée précise du profil ciblé pour remplacer Jonas Martin, parti libre cet été et pas encore remplacé numériquement.

D'après L'Equipe, Mady Camara (Olympiakos, 25 ans) plairait beaucoup aux décideurs bretons. Ce n'est pas la première fois que l'ancien joueur de l'AC Ajaccio est cité en France cet été. Sous contrat jusqu'en juin 2024 avec le club du Pirée, l'intéressé fait partie des pistes du LOSC pour remplacer Amadou Onana. Il figurait également parmi les pistes de l'OM avant la signature de Jordan Veretout (ex-AS Rome).

Affaire à suivre...