Stade Rennais - Mercato : Maurice déboule sur une ancienne piste de l'OL et du LOSC

C'est un dossier à la Lovro Majer que suit Florian Maurice actuellement. D'après Foot Mercato, le directeur sportif du Stade Rennais est sur les traces de Mohamed Ali Ben Romdhane (22 ans, Espérance de Tunis), milieu de terrain comme le Croate et promis à un bel avenir comme le Croate. Mais le Tunisien joue un cran en dessous que Majer. Il a un profil box to box qui a tapé dans l’œil de nombreux clubs

Selon FM, Montpellier, l'Antwerp, Anderlecht et le FC Porto suivent également le joueur, qui était pisté par le passé par l'OL, le LOSC, Strasbourg et Lorient. Sous contrat jusqu'en 2023 avec l'Espérance, Ben Romdhane est coté à 2,5 M€ par Transfermarkt, ce qui en fait un pari d'autant plus tentant.

La pépite tunisienne, Mohamed Ali Ben Romdhane, qui a récemment refusé un pont d'or d'Egypte, veut absolument rejoindre l'Europe. Rennes, Montpellier, Anderlecht, Antwerp et le FC Porto sont interessés par l'international tunisien de l'ES Tunis.https://t.co/p6hkwcF0yK — Sébastien Denis (@sebnonda) June 15, 2022

Raphaël Nouet

Rédacteur