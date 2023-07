Stade Rennais - Mercato : Maurice dévoile la prochaine cible et veut la Champions League en 2024

Zapping But! Football Club Stade Rennais : top 10 des transferts les plus chers

Le Stade Rennais compte déjà trois recrues. Ludovic Blas (Nantes), Enzo Le Fée (Lorient) et Gauthier Gallon (Troyes) pour près de 35 millions d'euros. Florian Maurice ne veut pas s’arrêter là et cible une nouvelle recrue.

Florian Maurice veut de la concurrence

Florian Maurice était l’invité de l'émission Pleine Lucarne, mardi midi sur TV Rennes. Le directeur technique du Stade Rennais a fait une annonce concernant la prochaine recrue : « On cherche une doublure à Lorenz (Assignon, latéral droit), capable de jouer quand on fait appel à lui. Je veux de la concurrence, un joueur qui permettra à Lorenz d'être encore meilleur ». Florian Maurice rappelle viser la Champions League en 2024 : « L'idée, c'est de faire beaucoup mieux que l'année dernière, avec le podium, la Ligue des champions ». Florian Maurice et le Stade Rennais continuent leur bon travail et d’être ambitieux !

