Stade Rennais – Mercato : Maurice durcit le ton dans le dossier Cajuste

Si le Stade Rennais souhaite vraiment recruter Jens Cajuste (22 ans) et que le jeune joueur suédois veut réellement venir en Bretagne, le deal coince pour l'instant avec son club danois de Midtjylland. Prêt à mettre 10 M€ et divers bonus pour le milieu de terrain, le club breton ne va pas atteindre le prix de regard fixé par la formation nordique (15 M€).

D'après Ouest-France, Rennes n'ira pas au delà de sa deuxième offre formulée pour Cajuste. Une offre refusée par Midtjylland même si le lien est maintenu entre les clubs. La guerre des nerfs est donc lancé alors que les Rouge et Noir ont un besoin impératif de recruter au milieu de terrain avec les départs de Steven Nzonzi et Clément Grenier.

Pour rappel, Florian Maurice s'est fixé pour objectif prioritaire de faire venir deux joueurs dans le secteur considérant également les départs à venir d'Eduardo Camavinga et James Lea-Siliki.