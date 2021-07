Stade Rennais - Mercato : après Badé, Maurice encore prêt à casser sa tirelire pour une recrue ?

Zapping But! Football Club Stade Rennais : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Noir

Le Stade Rennais veut renforcer son équipe dans tous les secteurs. Après avoir fait venir Loïc Badé en défense centrale, le club Rouge et Noir s’intéresse fortement à Edson Álvarez.

Le milieu défensif de l’Ajax Amsterdam plaît à Florian Maurice qui veut faire un nouveau gros coup sur le marché des transferts. Selon Valentijn Driessen, Rennes serait en train de négocier avec le club néerlandais pour le transfert du joueur mexicain. L’opération pourrait se faire autour de 20 millions d’euros, c’est ce que l’Ajax demanderait pour son joueur de 23 ans.

🔄 Selon Valentijn Driessen (@TelegraphSport), l'Ajax s'attend à ce que le SRFC revienne à la charge pour Edson Álvarez 🇲🇽.



