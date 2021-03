Stade Rennais - Mercato : Maurice et Genesio rêvent d'un champion du monde !

Zapping But! Football Club Stade Rennais : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Noir

Même s'il traverse une saison difficile, marquée par le départ de son entraîneur emblématique Julien Stéphan, le Stade Rennais sera encore ambitieux lors du prochain marché des transferts. Une information dévoilée par Foot Mercato tend à montrer que les Rouge et Noir vont faire fonctionner à plein le réseau des anciens Lyonnais, Florian Maurice et Bruno Genesio, pour tenter de recruter un champion du monde.

Les départs de Nzonzi et Grenier pourraient faciliter son arrivée

Ce champion du monde, le directeur sportif et l'entraîneur du SRFC l'ont bien connu puisqu'il s'agit de Nabil Fekir, aujourd'hui au Betis Séville, mais qui a été formé à l'Olympique Lyonnais. Le meneur de jeu est sous contrat jusqu'en 2023 avec les Andalous et réalise une belle saison (2 buts et 6 passes décisives). Mais les Bretons ont des arguments à faire valoir.

Déjà, la présence de Maurice et Genesio est un argument de poids. Ensuite, avec les départs des gros salaires Nzonzi (400.000€) et Grenier (250.000€), ils auront les moyens d'offrir un beau contrat à l'ex-Gone. Enfin, Rennes possède une plus belle ambition sportive que le Betis. Foot Mercato l'assure : les raisons d'y croire existent pour le Stade Rennais !