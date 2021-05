Stade Rennais - Mercato : Maurice fixé pour Fekir, un dossier relancé contre les Girondins ?

Zapping But! Football Club OL, Stade Rennais : les chiffres de la carrière de Bruno Genesio en Ligue 1

Le Stade Rennais surveille la situation de Nabil Fekir (27 ans). Conscient que le milieu offensif ne fera pas de vieux os au Betis Séville, le club breton était venu aux renseignements cet hiver et pourrait peut-être en faire de même cet été.

« Pour l’instant, je suis content au Betis, on va tout faire pour aller en Europe. C’est ce à quoi je pense maintenant, affirme l’ancien crack de l’OL dans le quotidien madrilène AS. Il est toujours important de jouer en Europe. Je jouais la Ligue des champions et la Ligue Europa et je veux y jouer à nouveau. Dans le football, nous ne pouvons jamais connaître l’avenir, nous devons regarder saison après saison. »

« Une chance pour Maouassa de se relancer avant un mercato important »

En parallèle de ce dossier majeur, Florian Maurice pourrait voir un autre cas se décanter dès demain contre les Girondins de Bordeaux. Adrien Truffert forfait, faitout Maouassa aura enfin l’occasion de se montrer avant un éventuel départ au mercato. « Le forfait d'Adrien Truffert, c'est une vraie chance pour Faitout Maouassa de se relancer pour la fin de saison, avant un mercato important, fait observer le journaliste d’Onze Mondial Thomas Rassouli. Quand on se souvient de ses qualités (course, centres, débordements) la saison dernière... »