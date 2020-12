Stade Rennais - Mercato : Maurice marche encore sur les plates-bandes de l’OL

Après s'être attiré les foudres de Jean-Michel Aulas pour avoir quitté l'OL cet été, Florian Maurice risque d'entendre de nouvelles critiques de la part de son ancien président. En effet, le directeur sportif du Stade Rennais lorgne le milieu offensif d'Hammarby Aimar Sher (17 ans), pépite suédoise sur laquelle louchent également les Gones. A moins que ce ne soit ces derniers qui ont repris un bon plan de Maurice puisque celui-ci était leur directeur du recrutement il y a six mois…

Une indemnité faible, une concurrence forte

Le joueur en question est Aimar Sher. Né en Irak il y a 17 ans, il a migré avec toute sa famille en Suède juste après sa naissance et possède aujourd'hui la double nationalité. Il évolue au poste de milieu offensif et il fait des merveilles avec Hammarby. Au point d'avoir tapé dans l'œil de Florian Maurice, donc, mais également d'une demi-douzaine d'autres clubs.

Brighton and Hove Albion, l'AZ Alkmaar et le Borussia Mönchengladbach sont notamment sur le coup. L'indemnité pour Sher est dans les cordes du Stade Rennais comme de l'OL (environ 3 M€) mais la concurrence pourrait faire grimper les enchères. Sans compter que la Premier League ou la Bundesliga ont un attrait beaucoup plus grand que la Ligue 1.