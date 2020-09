Stade Rennais - Mercato : Maurice prêt à suivre les pas de l’OL pour Godin

L’OL n’est pas le seul club français à s'être intéressé à Diego Godin cet été. Cette semaine, on a ainsi appris que le Stade Rennais avait également pris des renseignements sur le défenseur central uruguayen de l’Inter Milan. Le club breton fera-t-il finalement comme les Gones ?

Intéressés par le profil de l’ancien stoppeur de l’Atlético Madrid, les dirigeants de l’OL ont laissé tomber cette piste qui semble trop onéreuse et pas forcément synonyme de projection vers l’avenir. En se penchant d’un peu plus près sur cette piste, on peut se rendre compte qu’il ne s’agit pas d’une nouveauté du côté du SRFC. Et qu’elle ne serait plus si chaude que cela à l’heure actuelle.

Godin, une rumeur déjà éteinte au Stade Rennais ?

« Rumeur qui parcourt Rennes depuis déjà quelques semaines, mais celle-là semble bien réelle », a beau argumenter Manu Lonjon sur Twitter, YohZe n’y croit plus du tout. « Piste révélée il y a plus de deux mois et de ce que je sais, piste abandonnée il y a pas mal de semaines de ça », conclut l’insider. Au tour de la suivante ?

