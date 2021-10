Stade Rennais – Mercato : Maurice promet un renfort en janvier et défend sa recrue Loïc Badé !

Zapping But! Football Club Stade Rennais : top 10 des transferts les plus chers

Dans les colonnes de Ouest-France, Florian Maurice (directeur technique du Stade Rennais) est sorti du silence et a déjà ouvert le Mercato d'hiver. L'ancien recruteur de l'OL a annoncé que son club, un peu juste dans le secteur défensif avec seulement trois centraux (Badé, Omari, Aguerd) allait recruter.

« Une réflexion sur le poste de défenseur central » (seulement)

« On assume, parce qu’on fait des choix stratégiques. On a intégré beaucoup de jeunes joueurs et je suis convaincu que certains peuvent jouer à ce poste. Nayef Aguerd va partir à la CAN, donc il y aura forcément une réflexion sur le poste de défenseur central au mercato d’hiver. Jusque-là, je suis convaincu que notre défense centrale est en capacité de répondre à toutes les échéances », a assuré Florian Maurice.

A priori, l'axe central est le seul nœud de réflexion malgré la CAN : « Sur le poste de gardien, Romain Salin est là, Dogan (Alemdar) est arrivé. Et puis Hamari (Traoré) partira à la CAN également, mais on a pu s’apercevoir que Lorenz (Assignon) était en capacité de pallier son absence. Je pense qu’on est suffisamment armés pour pallier ce mois et demi où les internationaux ne seront pas là ».

« Je n'inquiète pas pour Loïc Badé »

En revanche, hors de question de voir cette arrivée annoncée comme un désaveu pour Loïc Badé, décevant depuis son arrivée en provenance du RC Lens : « Il faut être conscient de ses difficultés. Lui apporter du soutien par rapport à ces difficultés. Est-ce qu’il se sent bien sur le plan tactique, technique ? Comment il se comporte extra sportivement ? Quel est son entourage ? Qu’est-ce qu’on peut apporter pour qu’il se sente mieux ? Loïc n’a pas de difficulté d’intégration, quand on revient sur ses deux premiers matches, ils sont bons pour un nouveau. Après il y a cette période un peu plus difficile, mais je lui ai expliqué, dans une carrière, que l’on passe par ce genre d’événement. Et on en ressort plus fort (…) Mais je ne m’inquiète pas. Il passe d’un système à trois défenseurs, à deux défenseurs. Il faut qu’il se réadapte, car il a joué au Havre dans une défense à quatre. Il y a des choses qui chamboulent, c’est un nouveau challenge, il y a peut-être la pression du montant qui a été investi ».