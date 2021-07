Stade Rennais - Mercato : Maurice réalise un coup de force face à un géant continental

Zapping But! Football Club Stade Rennais : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Noir

Hier soir, nous avions relayé l'information de L'Equipe qui assurait que Kamaldeen Sulemana allait quitter Nordsjaelland pour l'Ajax Amsterdam. L'attaquant ghanéen de 19 ans était attendu du côté des Pays-Bas pour y passer sa visite médicale. Mais un revirement de dernière minute signé Florian Maurice devrait finalement voir débarquer le joueur du côté du Roazhon Park !

L'Equipe explique que Nordsjaelland s'était mis d'accord à la fois avec l'Ajax Amsterdam et le Stade Rennais sur une indemnité de 15 M€. Le choix revenait donc à Sulemana, qui avait dans un premier temps opté pour les Lanciers. Mais une relance de dernière minute de Florian Maurice a fait pencher la balance en faveur du SRFC, qui attend sa nouvelle recrue dans les prochains jours, peut-être même dès demain !

🔴⚫️ Kamaldeen #Sulemana arrive à Rennes ce soir ! Visite médicale demain. #Rennes a doublé l’Ajax amsterdam #RMCsport — Mohamed Bouhafsi (@mohamedbouhafsi) July 15, 2021